DEAŞ'a Finans Sağlayan 18 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne finans sağladığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Finans sağlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Kocaeli, Mardin ve İzmir'de 23 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. 5 firarinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyallere, 1 adet ruhsatsız tabancaya, 50 adet fişeğe, 150 bin 317 dolara, 16 bin 800 euroya, bin 913 riyale, 40 sterline, 2 bin 675 Dubai dirhemine, 14 manat ve 158 bin 70 Türk Lirası'na el konuldu. - İSTANBUL