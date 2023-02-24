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DEAŞ'a finans sağlama operasyonu: 4'ü kadın 6 yabancı adliyede

3. Sayfa Haberleri

DEAŞ'a finans sağlama operasyonu: 4'ü kadın 6 yabancı adliyede

Samsun'da, terör örgünü DEAŞ'a finans sağladıkları, yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen 4'ü kadın 6 yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi.

Samsun'da, terör örgünü DEAŞ'a finans sağladıkları, yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen 4'ü kadın 6 yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terörle mücadele çalışmalarında terörizmin finansmanı dahilinde haklarında terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları ve örgütten yardım aldıkları şeklinde bilgiler bulunan yabancı uyruklu 4'ü kadın 6 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik geçen salı sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 5'i Iraklı, 1'i Suriyeli 6 kişi gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 6 DEAŞ şüphelisi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun 3. Sayfa Haberler

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