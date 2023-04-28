DEAŞ'a finans sağladığı tespit edilen 39 kişinin yakalanması için başlatılan operasyonlar devam ediyor Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri DEAŞ'a finans sağladığı tespit edilen 39 kişinin yakalanması için Ankara merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyonlarına devam ediyor.

DEAŞ'a finans sağladığı tespit edilen 39 kişinin yakalanması için başlatılan operasyonlar devam ediyor

ANKARA - Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri DEAŞ'a finans sağladığı tespit edilen 39 kişinin yakalanması için Ankara merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyonlarına devam ediyor.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada DEAŞ terör örgütü mensuplarına finans sağladığı tespit edilen 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 25 Nisan 2023 tarihinde "6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" ve "Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçlarından gözaltı kararı bulunan 39 şüpheli hakkında Ankara merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldığı ve şüphelilerin yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.