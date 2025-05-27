DEAŞ'a 14 Milyon Lira Aktaran Şahıs Yakalandı

DEAŞ'a 14 Milyon Lira Aktaran Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen operasyonla DEAŞ’a finans sağlayan şahıs gözaltına alındı. Şüpheli, sosyal medya üzerinden düzenlediği kampanyalarla yaklaşık 14 milyon lira topladı.

DEAŞ silahlı terör örgütüne finans sağlamak için sosyal medya üzerinden kampanya düzenleyen şahsın kripto para hesabına yaklaşık 14 milyon para aktardığı belirlendi. Şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun DEAŞ silahlı terör örgütüne finans sağlayan yapılanmaya yönelik soruşturması sürüyor. Soruşturma çerçevesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, yapılanmanın örgüt içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarına, Suriye'de bulunan Hol Kampı'nda tutulan esirlere, cezaevlerinde tutuklu bulunan DEAŞ mensuplarına ve ölen teröristlerin ailelerine, örgüt faaliyetlerine ve eylemlerine fon sağlamak maksadıyla sosyal medya platformu üzerinden açılan sayfalarda yardım kampanyası düzenlediği belirlendi.

Yaklaşık 14 milyon lira topladı

DEAŞ'a yapılan yardımların şüpheli Bilal Bilgir'e ait kripto hesabına aktarıldığı belirlendi. Yapılan incelemede bin 254 işlemde toplam 13 milyon 884 bin 319 lira para transfer işlemi gerçekleştirildiği tespit edildi. Örgüte fon aktaran ana toplayıcı konumda bulunduğu iddia edilen Bilal Bilgir, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul'un göbeğinde kanlı pusu

İstanbul'un göbeğinde kanlı pusu! Kurşun yağdırıp kayıplara karıştı
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni uygulamayla elektrik faturalarında yüzde 93'lük artış gündemde

Elektrik faturalarında %93'lük artış gündemde
Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti

Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti
Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi

Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi
Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren an

Ne bu özgüven? Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren an
Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan Elazığspor-Vanspor maçı tatil edildi

Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan maç tatil edildi
Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi

Belediyenin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi: Rezil olduk rezil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.