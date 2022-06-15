İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, HDP'li milletvekili Saliha Aydeniz'in Kadıköy'de izinsiz yürüyüş sırasında polis memuruna yumruk atma gerekçesi...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, HDP'li milletvekili Saliha Aydeniz'in Kadıköy'de izinsiz yürüyüş sırasında polis memuruna yumruk atma gerekçesi ile hazırlanan soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, HDP'li milletvekili Saliha Aydeniz'in Kadıköy'de izinsiz yürüyüş sırasında polis memuruna yumruk atma gerekçesi ile hazırlanan soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa