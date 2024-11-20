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DBP Batman İl Eşbaşkanı Şükrü Tapkan Tutuklandı

DBP Batman İl Eşbaşkanı Şükrü Tapkan Tutuklandı
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PKK silahlı terör örgütüne üye olmaktan 33 yıl hapis cezası bulunan DBP Batman İl Eşbaşkanı Şükrü Tapkan, Jandarma tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PKK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 33 yıl hapis cezası bulunan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Batman İl Eşbaşkanı Şükrü Tapkan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Batman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) PKK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 33 yıl hapis cezası bulunan 2018-2019 tarihleri arasında DBP Batman İl Eşbaşkanlığı yapan Şükrü Tapkan'ın yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucu Tapkan'ın bulunduğu adres belirlendi. Batman İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekiplerince kent merkezi Cumhuriyet Mahallesindeki adrese düzenlenen operasyonda Tapkan yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına götürülen Tapkan, buradaki işlemlerinin ardından JASAT ve Suçeken Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından adliyeye götürüldü. Tapkan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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