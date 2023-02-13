Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen olayda 25 yaşındaki genç, tartıştığı dayısını bıçaklayıp öldürdü.

Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bir sitede dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cebrail Tar (54), ve Turgay B. (25), sebebi henüz belli olmayan bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. İddiaya göre mutfaktan bıçağı alan Turgay B., odaya girerek dayısını defalarca bıçakladı. Aldığı darbelerle yere yığılan Cebrail Tar olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinin hemen yakınında bir benzin istasyonu arkasında polis ile cinayet şüphelisi arasında kovalamaca yaşandı. Dayısını bıçakla öldüren Turgay B. Kuşadası polisi tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN