Dayı, Tartıştığı Yeğenini Vurdu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Hayrullah A. (41), tartıştığı yeğeni Engin Yılmaz'ı (35) tabancayla vurdu. Silahtan ateşlendiği belirlenen 13 mermiden 3'ü başına isabet eden Engin Yılmaz yaşamını yitirdi. Cinayet şüphelisi firarinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Hocaköy Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. Dayı Hayrullah A., arkadaşı Serdar E.'yi de yanına alıp, 16 ALU 345 plakalı hafif ticari araçla yeğeni Engin Yılmaz ile ormanda buluştu. Engin Yılmaz'a ait 16 AYT 715 plakalı aracın içinde dayı ve yeğen arasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Silahını çıkaran dayı, yeğenine ateş etti. Engin Yılmaz kanlar içinde otomobilde kalırken, dayısı Hayrullah A., arkadaşı Serdar E. ile birlikte hafif ticari araca binip kaçtı.

13 BOŞ KOVAN

Silah sesi duyan bölge halkının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, başına 3 mermi isabet ettiği tespit edilen Engin Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, alanda 13 boş kovan tespit edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine başvurup güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Hayrullah A.'nın olay yerinden kaçtığı hafif ticari aracın gidiş yönünü belirledi. Kent merkezinde devriye gezen polis ekipleri, olaya karışan aracı fark etti. Polis, 'dur' ihtarına uymayan araç sürücüsünü takibe aldı. Yaklaşık 2 kilometre sonra polis ekiplerinin önünü kestiği hafif ticari araç durduruldu. Hayrullah A.'nın kaçmasına yardım ettiği değerlendirilen sürücü Serdar E., ekipler tarafından gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi Hayrullah A.'nın yakalanması için çalışma sürüyor.