Davuluyla şov yaparken sandalyeden düştü, kendinden geçti zurnayı uçurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Davuluyla şov yaparken sandalyeden düştü, kendinden geçti zurnayı uçurdu

Davuluyla şov yaparken sandalyeden düştü, kendinden geçti zurnayı uçurdu

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde çılgın davulcu olarak bilinen Fatih Bozkuş (35), şov yaparken sandalyeden düştü.

 - Güncelleme:

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde çılgın davulcu olarak bilinen Fatih Bozkuş (35), şov yaparken sandalyeden düştü. O anlar davetliler tarafından saniye saniye kaydedildi.

İskilip ilçesinde düğünlerde davuluyla yaptığı şovlarla adını duyuran Fatih Bozkuş, bir düğünde davul çaldı. Gösteri yapmak için sandalyeye çıkan Bozkuş, bir anda dengesinin kaybederek yere düştü. Davetlilerin yürekleri ağızlara gelirken Bozkuş, hiçbir şey olmamış gibi gösterisine devam etti.

Bozkuş, ayrıca başka bir düğünde de davul çalarken kendinden geçti. Davul çalarak kendi etrafında hızla dönmeye başlayan Bozkuş, zurnacıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle zurna havaya uçarken zurnacıda neye uğradığını şaşırdı.

Düğünlerde davulu ile şovlar ve gösteri yaptığını ifade eden Fatih Bozkuş "Bu işi severek yapıyorum. Çeşitli şov ve animasyonlarla mesleğime biraz daha renk katma çabasındayım. Düğünde sandalye üzerinde şov yapmak istedim. Üzerindeyken sandalyenin gazabına uğradım. Yere düştüm. Ama hiç bozuntuya vermeden şovuma devam ettim. Bu şovun bir parçasıymış gibi algılandı" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İskilip Oğuzlar Çorum Fatih 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title