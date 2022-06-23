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Datça'daki makilik yangını büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Datça'daki makilik yangını büyümeden söndürüldü

Muğla'nın Datça ilçesinde özel bir şahsa ait alamdaki makilik yangını ekipler tarafından büyümeden söndürüldü.

Muğla'nın Datça ilçesinde özel bir şahsa ait alamdaki makilik yangını ekipler tarafından büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Datça İskele Mahallesi'nde özel bir şahsa mülkiyet içerisindeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar5 üzerine itfaiye ve orman ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler yanan bölgedeki alevleri kontrol altına alarak soğutma işlemi yaptı. Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlarda yoğun bir şekilde destek verdi. Yangın bölgesinin geçen yılda yandığı öğrenildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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