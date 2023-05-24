Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Datça'da yabancı uyruklu 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Datça'da yabancı uyruklu 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Muğla'nın Datça ilçesinde yabancı uyruklu iki göçmen kaçakçısı sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde yabancı uyruklu iki göçmen kaçakçısı sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 21 Mayıs 2023 tarihinde Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Datça açıklarında beyaz renkli bir adet yelkenli tekne durduruldu. Tekne içerisinde 83 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklu 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de olayda yakalandı. Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından yabancı uyruklu 2 şüpheli göçmen kaçakçısı sevk edildikleri adliyede mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Muğla Seçim Sonuçları
Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2019
Muğla Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Muğla Datça 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title