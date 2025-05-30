Datça'da Uyuşturucu Operasyonu: 74 Hap Ele Geçirildi

Muğla'nın Datça ilçesinde narkotik ekipleri yaptıkları çalışmada iki şüpheli şahıstan 74 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile Datça Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyonda C.K (55) ve E.T (32) isimli şahıslardan 74 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlemler yapıldı. - MUĞLA