Datça'da Uyuşturucu Operasyonu: 74 Hap Ele Geçirildi

Datça'da Uyuşturucu Operasyonu: 74 Hap Ele Geçirildi
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Muğla'nın Datça ilçesinde narkotik ekipleri, C.K ve E.T isimli iki şahıstan 74 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde narkotik ekipleri yaptıkları çalışmada iki şüpheli şahıstan 74 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile Datça Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyonda C.K (55) ve E.T (32) isimli şahıslardan 74 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlemler yapıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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