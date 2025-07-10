Datça'da Sürüklenen Tekne Kıyı Emniyet Ekibi Tarafından Kurtarıldı

Datça'da Sürüklenen Tekne Kıyı Emniyet Ekibi Tarafından Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesinde makine arızası nedeniyle sürüklenen 9 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Datça Palamutbükü Koyu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Palamütbükü'ne emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis'e başvuru

DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi! Meclis'e başvurdular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
A Milli Futbol Takımımızın, FIFA Dünya sıralamasındaki yeri belli oldu

A Milli Takım'ın, FIFA Dünya sıralamasındaki yeri belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.