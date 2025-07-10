Datça'da Sürüklenen Tekne Kıyı Emniyet Ekibi Tarafından Kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesinde makine arızası nedeniyle sürüklenen 9 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle güvenli bir şekilde kurtarıldı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Datça Palamutbükü Koyu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Palamütbükü'ne emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa