Datça'da Otluk Alandaki Yangın Hızla Söndürüldü

Datça'da Otluk Alandaki Yangın Hızla Söndürüldü
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Muğla'nın Datça ilçesinde bir turizm işletmesinin yanında çıkan otluk alan yangını, orman ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Ekipler, araçlar nedeniyle bölgeye ulaşmada zorluk yaşadı.

Muğla'nın Datça ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın Emecik Mahallesi'nde bir turizm işletmesinin yanında bulunan otluk alanda çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere hızlı müdahale ederek yangının büyümesini engelledi. Yol kenarlarına park edilen araçlardan dolayı alevlere müdahale eden itfaiye ve orman ekiplerinin ise bölgeye ulaşmada zorluk çektiği öğrenildi. Yangın büyümeden söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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