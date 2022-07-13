Son dakika... Datça'da orman yangını
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberi... Datça'da orman yangını Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yanına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Datça'da orman yangını
MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yanına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Yangın, Mesudiye Mahallesi Radar mevkiinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Rüzgarında etkisi ile büyüyen yangın büyüdü. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ile de havadan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ölmez - 3. Sayfa