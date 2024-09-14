Datça'da Lastik Bot Alabora, 38 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi Akçalı adası açıklarında bindikleri lastik bot alabora olan ve denize düşen 15, lastik botta ise 2 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi Akçalı Adası açıklarında yardım talebinde bulunan düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, bindikleri lastik botun alabora olması sonucu deniz yüzeyinde 15 ve lastik bot içerisinden 23 düzensiz göçmen olmak üzere toplam 38 düzensiz göçmeni kurtardı. - MUĞLA