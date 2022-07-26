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Datça'da kaçak içki denetimi

Datça'da kaçak içki denetimi

Muğla'nın Datça ilçesinde alkollü işletmelere yönelik kaçak içki denetimi yapıldı.

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Muğla'nın Datça ilçesinde alkollü işletmelere yönelik kaçak içki denetimi yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe genelinde alkollü işletmelere yönelik olarak yapılan uygulamalarda 10 farklı markanın bandrol kontrolü yapıldı. Yapılan denetimlerde işletmelerin gerekli evrakları kontrol edilirken, kaçak veya bandrolsüz herhangi bir alkole rastlanmadı. Denetimlerin ilçe genelinde devam edeceği öğrenildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muğla Datça 3. Sayfa Haberler

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