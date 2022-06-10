Datça'da iş yeri hırsızı yakalandı - Haberler

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Datça'da iş yeri hırsızı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Datça'da iş yeri hırsızı yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık olayına karışan şüpheli güvenlik kamera incelemesinin ardından polis tarafından yakalandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık olayına karışan şüpheli güvenlik kamera incelemesinin ardından polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Datça'da bir işyerinden gerçekleştirilen hırsızlık olayının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan 3 günlük çalışmalarda kamera görüntüleri incelenerek şüpheli, tespit edildi. Ekipler tespit edilen şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Muğla Datça 3. Sayfa Haberler

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