Datça'da iş yeri hırsızı yakalandı - Haberler

Datça'da iş yeri hırsızı yakalandı Muğla'nın Datça ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık olayına karışan şüpheli güvenlik kamera incelemesinin ardından polis tarafından yakalandı. Muğla'nın Datça ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık olayına karışan şüpheli güvenlik kamera incelemesinin ardından polis tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Datça'da bir işyerinden gerçekleştirilen hırsızlık olayının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan 3 günlük çalışmalarda kamera görüntüleri incelenerek şüpheli, tespit edildi. Ekipler tespit edilen şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Muğla Datça 3. Sayfa Haberler

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