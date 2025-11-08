Datça'da Güvenlik Denetimleri: 288 Şahıs ve 48 Araç Sorgulandı

Muğla'nın Datça ilçesinde yapılan uygulamalarda birçok alan denetlenirken, 288 şahıs ve 48 aracın sorgusu yapıldı.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde vatandaşların huzur ve güveninin sağlanması amacıyla ilçe genelinde denetim gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 1 otogar, 3 metruk bina ve çevresi, 5 park ve bahçe, 8 kıraathane, 2 şans oyunu bayisi, 3 otopark, 8 umuma açık eğlence mekanı, vatandaşların yoğun olduğu caddeler kontrol edildi. 288 şahsın GBT sorgusu yapılırken, 48 aracın da sorgu ve kontrolü yapıldı. Ayrıca trafik yönünden yapılan çalışmalarda trafik kurallarına uymadığı belirlenen 24 araç sürücüsüne toplamda 27 bin 354 TL cezai işlem uygulandı. Denetlenen 1 kıraathaneye ise kapalı alanda sigara içilmesine müsaade etmekten işlem yapıldı. - MUĞLA