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Datça'da fuhuş operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Datça'da fuhuş operasyonu

Muğla'nın Datça ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda iki şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Muğla'nın Datça ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda iki şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Datça'da bulunan bir ikamette fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından yaklaşık bir aylık yapılan saha ve fiziki çalışmalar sonucunda bahse konu ikametin tespiti yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda ikamette fuhuş yapıldığının tespiti üzerine ikamette bulunan biri kadın olmak üzere 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslara Fuhşa Teşvik Etmek Aracılık veya Zorlamak suçundan adli işlem yapılırken, fuhuş yapan şahıslara da idari para cezası uygulandı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Muğla Datça 3. Sayfa Haberler

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