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Datça'da Ehliyetsiz Sürücü Motosikletliye Çarpıp Kaçtı, Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Datça'da Ehliyetsiz Sürücü Motosikletliye Çarpıp Kaçtı, Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Datça ilçesinde ehliyetsiz bir sürücünün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan sürücü, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde ehliyetsiz sürücünün otomobiliyle çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, İskele Mahallesi Kargı Yolu Caddesi üzerinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. (17) idaresindeki 48 ABA 050 plakalı otomobil ile Erhan Körnek (17) yönetimindeki 48 AGJ 147 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Körnek savrulan motosikletten düşerken, iddiaya göre A.Ş. otomobil ile birlikte olay yerinden kaçtı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsü Körnek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Körnek'in acı haberin ailesi ve sevenleri yasa boğuldu. Kaza sonrası olay yerinden kaçtığı iddia edilen A.Ş. ise polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınırken şahsın ehliyetsiz olduğu tespit edildi. A.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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