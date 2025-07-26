Datça'da Düzensiz Göçmenler Yakalandı
Muğla'nın Datça ilçesinde jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karada tespit edilen 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Datça ilçesinde karada tespit edilen düzensiz göçmenler jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Datça ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Botu, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Bozburun/Koldestim) ve Datça İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde tespit edilen 6 düzensiz göçmen yakalandı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa