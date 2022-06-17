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Datça'da dolandırıcı operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Datça'da dolandırıcı operasyonu

Muğla'nın Datça ilçesinde iletişim bayi işyerlerinden dolandırıcılık yöntemiyle telefon alan şüpheli, polisin yaptığı operasyon ile yakalandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde iletişim bayi işyerlerinden dolandırıcılık yöntemiyle telefon alan şüpheli, polisin yaptığı operasyon ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Datça'da bulunan iletişim bayi işyerlerinden telefon alarak internet bankacılığından geçersiz olduğu anlaşılan dekont gönderme yoluyla dolandırıcılık konusu yaşanması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda dolandırıcılık olayına karışan ve şüpheli S.A (28) isimli şahıs Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu kamera görüntüleri incelemesi ve fiziki saha çalışmaları neticesinde İskele Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan telefoncuda da aynı işlemi yaparken suç üstü yakalandı. Şüpheli şahıs olan S.A nın sorgulamasında aldığı telefonları başka işyerine 5 bin 800 TL karşılığında sattığını söylemesi üzerine telefonu satmış olduğu iş yeri sahipleri de tespit edildi. Suça konu olan 2 adet telefon ve 1adet şarj makinesi bulunarak muhafaza altına alındı. Telefonlar asıl sahipleri olan şahıslara teslim edildi. Şüpheli şahıstan telefonu satın alan ve diğer kişiye satan toplam 3 şahsa Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan şüpheli olarak ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.

Dolandırıcılık konusundan şüpheli olan S.A isimli şahıs gözaltına alınarak işlemlerine başlandı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cep Telefonu Muğla 3. Sayfa Haberler

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