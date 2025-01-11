Datça'da Çamura Saplanan İnek Kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde çamura saplanarak derede mahsur kalan bir inek iş makinesiyle kurtarılırken, buzağısı bir an yanından ayrılmadı.

Olay, Datça ilçesi Çomarlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir inek, çamura saplanarak derede mahsur kaldı. İneğini mahsur kaldığını fark eden sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. O esnada kurtarılmayı bekleyen ineğin buzağısı ise bir an ineğin yanından ayrılmadı. İhbar üzerine bölgeye iş makineleri gönderildi. İş makinesinin desteğiyle ineği kurtarmaya çalışan ekipler yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin uzun uğraşlarının ardından inek saplandığı çamurdan kurtarılarak tekrar yavrusuyla buluşturuldu. Yapılan ilk incelemelerinde inekte herhangi bir yaranın olmadığı anlaşılırken, hayvanların sahibi ekiplere teşekkür etti. - MUĞLA