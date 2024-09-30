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Datça'da Çadırda Yaşayan Yaşlı Adam Ölü Bulundu

Datça'da Çadırda Yaşayan Yaşlı Adam Ölü Bulundu
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Muğla'nın Datça ilçesinde, uzun süre önce hayatını kaybeden 70 yaşındaki Haydar Doğruer, çadırında ölü olarak bulundu. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, cesedin Doğruer’e ait olduğunu belirledi.

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşlı adam kaldığı çadırda ölü olarak bulundu. Yaşlı adamın uzun bir süre önce öldüğü tespit edildi.

Datça-Boğaziçi Mahallesi karayolu kenarında çevredeki vatandaşlar tarafından çalılık alandaki çadırda cesetle karşılaştı. Olayın ihbar edilmesinin ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede cesedin Haydar Doğruer'e ait olduğunu belirledi. Uzun bir süre önce öldüğü belirlenen Doğruer'in daha önce uzun süre Muğla Huzurevi'nde kaldığı, sonrasında Datça'ya gelip yalnız başına çadırda yaşadığı öğrenildi. Doğruer'in cansız bedeni olay yerinden alınıp hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Jandarma 3-sayfa Yaşam Datça

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