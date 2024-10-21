Üye Girişi
Haberler

Datça'da Atıksu Borusu Patladı, Deniz Rengi Değişti

Datça'da Atıksu Borusu Patladı, Deniz Rengi Değişti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesinde Atıksu Terfi İstasyonu'nda meydana gelen boru patlaması denizin renginin değişmesine neden oldu. Bölgeye MUSKİ ekipleri sevk edildi ve çevredeki kötü koku vatandaşları rahatsız etti.

Muğla'nın Datça ilçesinde Atıksu Terfi İstasyonu'nda patlayan borudan akan sular denize ulaşırken denizin rengi değişti.

Datça Cumhuriyet Meydanı yanında bulunan Atıksu Terfi İstasyonu'nda meydana gelen atık su borusu patladı. Patlayan borudan akan atık sular denize ulaşırken denizin rengi değişti. Yaşanan patlamanın ardından bölgeye MUSKİ ekipleri sevk edildi. Etrafı saran kötü kokudan vatandaşlar rahatsız olurken, ekipler yaptıkları çalışma ile patlağı tamir etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler 3-sayfa Çevre Yaşam Datça

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama

 3 kadının katili bakın kim çıktı! İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası

İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası

 Ne diyeceği merak konusuydu! Fahrettin Koca'dan günler sonra tepki çeken açıklama

Fahrettin Koca'dan günler sonra tepki çeken açıklama
Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar

Dördüz doğum sonrası dehşeti yaşayan annenin sözleri yürekleri dağladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Valencia Las Palmas maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Valencia Las Palmas maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Beşiktaş derbide Beşiktaş kalecisi Göktuğ Baytekin mi olacak? Nottingham Forest Crystal Palace maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Nottingham Forest Crystal Palace maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Prof. Dr. Devrim Özkan darp olayı nedir tutuklandı mı? Devrim Özkan darbettiği kadınlar kim? Göktuğ Baytekin kimdir, kaç yaşında? Göktuğ Baytekin hiç Süper Lig maçına çıktı mı? Bodrumspor Rizespor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bodrumspor Rizespor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kalpazan oyuncuları kim? Kalpazan dizisi karakterleri! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen nerede öldü, nereye gömülecek? Kalpazan dizisi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, yabancı diziden uyarlama mı? Kalpazan CANLI izle! 21 Ekim Pazartesi Kalpazan 1. bölüm SON BÖLÜM full HD izle! John Wick 5 ne zaman çıkacak? John Wick 5 vizon tarihi belli mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.