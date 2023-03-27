Üye Girişi
Haberi Paylaş

Datça'da 59 düzensiz göçmen kurtardı

3. Sayfa Haberleri

Datça'da 59 düzensiz göçmen kurtardı

Muğla'nın Datça İlçesi açıklarında içinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 59 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Datça İlçesi açıklarında içinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 59 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında can salları içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 3 can salı içerisindeki toplam 59 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunanistan Muğla 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title