Datça'da 59 düzensiz göçmen kurtardı
3. Sayfa Haberleri
Muğla'nın Datça İlçesi açıklarında içinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 59 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Muğla'nın Datça İlçesi açıklarında içinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 59 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Datça ilçesi açıklarında can salları içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 3 can salı içerisindeki toplam 59 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa