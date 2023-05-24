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Datça'da 50 düzensiz göçmen kurtarıldı

Datça'da 50 düzensiz göçmen kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 50 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 50 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında can salları içinde düzensiz göçmenler tespit edildi. Bölgeye Sahil Güvenlik kurtarma botu sevk edildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından can salları içinde Türk karasularına geri itilen 50 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine gönderildi. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunanistan Muğla 3. Sayfa Haberler

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