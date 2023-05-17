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Datça'da 5 düzensiz göçmen kurtarıldı

Datça'da 5 düzensiz göçmen kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salı içindeki 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunanistan Muğla 3. Sayfa Haberler

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