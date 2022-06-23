Datça'da 39 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında açık denizde sürüklenen can salı içinde 39 düzensiz Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında açık denizde sürüklenen can salı içinde 39 düzensiz Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Datça açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik kurtarma botu sevk edildi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 22, 2022 İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Muğla 3. Sayfa Haberler

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