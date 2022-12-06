Datça'da 34 düzensiz göçmen kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri Muğla'nın Datça ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı. Muğla'nın Datça ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı. Marmaris ilçesi açıklarında can salı ve lastik bot içinde iki ayrı düzensiz göçmen kurtarma operasyonunda toplam 34 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına can salı ve lastik bot içinde geri itilerek açık denizde sürüklenen 34 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından botlara alınarak kurtarıldı. Düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yunanistan Muğla 3. Sayfa Haberler

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