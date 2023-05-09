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Datça'da 3 düzensiz göçmen kurtarıldı

Datça'da 3 düzensiz göçmen kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 3 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 3 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içindeki 3 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunanistan Muğla 3. Sayfa Haberler

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