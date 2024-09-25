Datça Açıklarında Yelkenli Teknedeki Düzensiz Göçmenler Yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında seyreden yelkenli teknede Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı denetimde 81 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan hareketli yelkenli tekne durdurulmuş, içerisindeki 81 düzensiz göçmen (beraberinde 32 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA