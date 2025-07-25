Datça Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 18 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu tarafından kurtarıldı. İçinde 2 kişi bulunan tekne, yardım çağrısının ardından Bodrum'da emniyete alındı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu tarafından kurtarıldı.
Datça açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 18 metre boyundaki tekneden yapılan yardım çağırısı sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Bodrum Kaleönü mevkisinde emniyete alındı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa