Datça açıklarında motor arızası yapan lastik bottaki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik bot içindeki 32 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler arasında 3 çocuk da bulunuyor.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik bot motor arızası yapması üzerine lastik bot içindeki 32 düzeniz göçmen kurtarıldı.
Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA