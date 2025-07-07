Datça Açıklarında Kurtarılan Düzensiz Göçmenler

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bindikleri lastik botun arızalanması üzerine sürüklenen ve batma tehlikesi yaşayan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA