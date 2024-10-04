Datça Açıklarında 46 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gerçekleştirilen operasyonla iki ayrı düzensiz göçmen olayı sonucunda 46 göçmen, aralarında çocukların da bulunduğu botlarda yakalandı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında iki ayrı düzensiz göçmen olayında 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Datça ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot içinde 26 düzensiz göçmen (beraberinde 4 çocuk), yine Datça açıklarında hareketli halindeki lastik bot içerisinde 20 düzensiz göçmen (beraberinde 15 çocuk) yakalandı. - MUĞLA