Datça açıklarında 42 düzensiz göçmen ve 2 kaçakçı yakalandı

Datça açıklarında 42 düzensiz göçmen ve 2 kaçakçı yakalandı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bir yelkenli teknede yapılan operasyonda, 5'i çocuk 42 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan hareketli yelkenli tekne durdurulmuş, içerisindeki 37 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
