Datça açıklarında 42 düzensiz göçmen ve 2 kaçakçı yakalandı

Datça ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan hareketli yelkenli tekne durdurulmuş, içerisindeki 37 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA