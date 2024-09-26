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Datça Açıklarında 35 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Datça Açıklarında 35 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında devriye gezen Sahil Güvenlik uçağı, bir lastik bot içerisinde 35 düzensiz göçmeni tespit etti. Olay sonrası Sahil Güvenlik botu, lastik bota müdahale ederek göçmenleri yakaladı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik uçağı tarafından lastik bot içinde 35 düzensiz göçmen tespit edildi.

Datça ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Uçağı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sahil Güvenlik Sahil Güvenlik Politika Güvenlik Olaylar 3-sayfa Göçmen Datça

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