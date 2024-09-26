Datça Açıklarında 35 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik uçağı tarafından lastik bot içinde 35 düzensiz göçmen tespit edildi.

Datça ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Uçağı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen yakalandı. - MUĞLA