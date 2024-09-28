Datça Açıklarında 23 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA