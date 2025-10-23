Datça Açıklarında 19 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen bir fiber teknedeki 19 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi de yakalandı.
