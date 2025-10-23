Datça Açıklarında 19 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına fiber tekne içinde geri itilen 8'i çocuk 19 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

