Datça Açıklarında 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında hareket halindeki fiber karinalı lastik bot içinde 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen yakalandı. - MUĞLA