Darp Mağduru Öğretmen: "Ben Görevimi Yaptım"

Darp mağduru öğretmen: "Ben bir kahraman değilim, görevimi yaptım"

Sendikalardan öğretmene şiddet tepkisi: "Hiçbir şiddetin ve vandalizmin masumiyeti yoktur"

SAMSUN - Samsun'da okulda görevi esnasında, daha önce okuldan atılan 2 öğrenci tarafından bıçak çekilip darp edilen öğretmen Umut Deniz Mert, "Belki de biz bir faciayı önledik. Ben bir kahraman değilim. Ben görevimi yaptım. Okullarda güvenliğin artırılmasını istiyoruz" dedi.

İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'ndeki Atatürk Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi'nde görevli Sağlık Hizmetleri Öğretmeni Umut Deniz Mert (52), nöbetçi öğretmenlik yaptığı sırada, okuldan atılan öğrenciler M.F.C. ve A.E.K. tarafından bıçak çekilerek darp edildi. Olayın ardından Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Bir-Sen, Eğitim-İş ve Eğitim-Sen temsilcileri okul önünde ortak basın açıklaması yaparak şiddete tepki gösterdi. Darp mağduru öğretmen Umut Deniz Mert de açıklamaya katılarak destek verdi.

"Okullarda güvenliğin artırılmasını istiyoruz"

Yaşadıklarını anlatan Umut Deniz Mert, "Nöbetçi öğretmen olarak çocukları okuldan çıkarmaya çalışıyordum. Birinin elinde taş vardı, kaşıma vurdu. Nöbetçi arkadaşımla çocukları dışarı çıkardık. Bu sırada, 25 santimlik bir bıçakla öğrencilere saldırdılar. Diğer nöbetçi öğretmen bıçağın üzerine atlayarak bir faciayı önledi. Bu çocuklar daha önce de okulumuzda başka bir öğrenciyi bıçaklamıştı. 20 gün sonra serbest bırakılmışlardı. Okulumuza dönüp yeni bir saldırı gerçekleştirdiler. Belki de büyük bir felaketi önledik. Ben kahraman değilim, sadece görevimi yaptım. Okullarda güvenliğin artırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Hiçbir şiddetin ve vandalizmin masumiyeti yoktur"

Sendikalar adına konuşan Türk Eğitim-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Güngör Bağ ise "Gelin hep beraber bir farkındalık oluşturalım. Şiddetin her türlüsüne karşı duralım. Çocuklarımıza güzel ahlakla örnek olmalıyız. Hiçbir şiddetin ve vandalizmin masumiyeti yoktur. Eğitim kurumlarında emniyet tedbirleri daha kapsamlı düşünülmelidir" ifadelerini kullandı.

Olay sonrası gözaltına alınan M.F.C. ve A.E.K., çıkarıldıkları mahkemece "kasten yaralama ve tehdit" suçlarından tutuklanarak Kavak Çocuk Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti.