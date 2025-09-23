Komşusunun Darp Ettiği Adem Rıfat Demirkoparan Konuştu

Eskişehir'de komşusu tarafından darp edilen Adem Rıfat Demirkoparan, yaşadıklarını anlatırken, "Camiye yavru kedilere mama götürürken arkamdan koşaraktan geldi ve vurmasıyla yere düştükten sonra peş peşe ayakkabılarıyla vurdu. Burnumda ve gözünün altında kırık var. Elmacık kemiğim çökmüş. Gözümde görme kaybı da var" dedi.

Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Şehit Halit İlbay Caddesi'nde O.G. isimli bir şahıs, beslediği köpeklerin sürekli havlaması sebebiyle komşularının şikayet etmesine sinirlenen şahıs Rıfat Demirkoparan isimli komşusunu şüphelenerek darp etti. Zanlı Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp beraberinde 1 kişi ile adliyeye sevk edilirken, darp edilen Adem Rıfat Demirkoparan olay anını anlattı. Kendisinin darp edildiği gün, camideki kedilere mama götürdüğünü anlatan Demirkoparan, O.G.'den şikayetçi olduğunu aktardı.

"Bana vurmasıyla ben yıkıldım"

Adem Rıfat Demirkoparan, "Bizim karşıdaki komşumuzun iki tane cins köpeği var. Sekiz yıldan beri sabah ve akşam sürekli rahatsız etmesinden sıkıntı yaşıyorduk. Benimle beraber komşularımız da hepsi şikayetçiydi. 'Şikayeti olan gelsin benim karşıma çıksın' diye haber vermiş. Bu Oytun isimli şahsı şikayet etmişler. Benden şüphelenmiş o, ama ben şikayet etmedim. Benden şüpheleniyor ve karşıki evin terasına çıkıp oradan çok pis küfürler ederek, 'Seni bu köpeklere parçalatacağım' diye tehdit etti. Ayın 16'sı sabah saat 12.40 civarı kapıdan çıktığımda bir de baktım ki bu şahıs orada duruyor. Köpeklerle beraber evimizin karşısına dikiliyor. Bana bakıyor, 'Sana bu köpekleri parçalatacağım' diyor. Ben 'Benden ne istiyorsun?' dedim. 'Köpekleri şikayet etmişsin' dedi, 'Ben etmedim' dedim. 'Özür dilerim o zaman' deyip elini uzattı bana. Ben camiye döndüm o parka doğru gitti köpeklerle. 2-3 adım attım, bu arkamdan koşarak gelmiş. Ayak sesini duydum dönerken bana vurmasıyla ben yıkıldım. Ondan sonra zaten doğru dürüst bir şey hatırlamıyorum. Peş peşe o demir ayakkabılarıyla her vurduğunda o demir böyle yara yapmış. Ambulans beni aldı Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne gittik. Orada yapılan çekim filmlerde. Dediler ki; 'Senin burnunda ve gözünün altında kırık var. Elmacık kemiğim çökmüş. Gözümde görme kaybı da var" dedi.

"Kedi mamalarını poşete koydum"

Darp edildiği gün camideki kedilere mama götürdüğünü belirten Demirkoparan, şunları kaydetti;

"Şimdi yorumlara baktım işte bunlar hayvan düşmanı falan yazanlar olmuş. O şahıs benim kadar hayvanı sevemez. Camide bir tane kedi yavrulamış. Dört tane yavrusu var. Önceki kediden kalan kedi mamalarını poşete koydum. Elimde camiye götürüyordum. Kavgada o poşet de kalmadı, mama da kalmadı. Darp etmeyi bırak, elimi dahi sürmedim." - ESKİŞEHİR