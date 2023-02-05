Darp eden şahıs serbest kalınca panik butonu verildi

Adana'da kendisini darp edip alıkoyduğunu, cinsel saldırıda bulunduğunu ve dolandırdığını öne sürdüğü şahıs salıverilen kadına panik butonu verildi

Fide Uyarlar:

"Çektiklerimin bedeli 8 ay mıydı, demek ki benim canımın hiçbir önemi yok"

"Beni Bergen gibi yapacakmış"

ADANA - Adana'da kendisini darp edip alıkoyduğunu, cinsel saldırıda bulunduğunu ve dolandırdığını öne sürdüğü şahıs mahkeme öncesi salıverilen kadına panik butonu verildi.

İstanbul'da genel koordinatör olarak görev yaparken babası rahatsızlanınca bir süreliğine Adana'ya gelen Fide Uyarlar (43), evinin bahçesinde köpeklerini gezdirirken iddiaya göre Gökhan K. ile tanışıp arkadaş oldu. Uyarlar'ın komşusu Gökhan K., arkadaşlığı ilerletip bir ay sonra da evlenme teklifinde bulundu. Ancak Uyarlar bu teklifi kabul etmeyince sürekli rahatsız edip evine girerek onu alıkoyan şahıs, darp edip işkence yaptı. Kadın iddiaya göre asansörde bile Gökhan K.'nın tacizine ve işkencesine maruz kaldı. Zanlı Gökhan K., Uyarlar'ın yan tarafındaki dairenin sahibi ile görüşüp onun yerine taşınmak için mücadele etti. Son olarak da Uyarlar'ın evine balkondan girip kadını yine alıkoyan zanlı, kadının şikayeti üzerine gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "konut dokunulmazlığının ihlali, alıkoyma, taciz, tehdit ve darptan" tutuklandı. İlk duruşma 6 Ekim 2022 günü görüldü. İkinci duruşma ise 7 Şubat günü olacakken sanık 3 Şubat günü tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Fide Uyarlar, şahsın birçok dosyası olmasına rağmen tahliye edilmesine tepki göstererek, "Bu adam beni asansörde taciz etti, görüntülerim var. Daha sonra komşumun balkonundan atlayarak beni evimde alıkoydu, taciz etti, tehdit edip darp etti, işkence yaptı. Bu kişi mahkemede sevgili olduğumuzu beyan etti. Bu adam benim hiçbir şeyim değil. Bu şahıs benim sevgilim de olabilir, arkadaşım da veya eşim de olabilir. Sevgili olmamız bunları bana yapma hakkını vermez" dedi.

Uyarlar, şöyle devam etti:

"Gördüğüm işkenceler, darplar, evimin güvenlik kamerasında ve apartmanda da, dışarıdaki güvenlik kameralarında da mevcut. Mahkemeye sunuldu hepsi. Bunun bütün bedeli 8 ay mıdır? Benim o çektiğim bütün o darplar, işkenceler, o eziyetin bedeli sadece 8 ay mıydı? Bu demek ki benin canımın hiçbir kıymeti yok. Delirmek üzereyim artık, şu butona basmam için bana verildi. Asansörde de basabilirdim telefonumda ama gördüğünüz gibi üzerime nasıl çullandığını. Ben şu anda çok korkuyorum, evden dışarı adımımı bile atamıyorum. Hala kameram evde açık duruyor. Sabaha kadar uyumuyorum, hava aydınlık olunca uyuyorum. Çok eminim beni öldürecek ya da hep bahsettiği gibi yüzümü rahmetli Bergen'den daha kötü yapacakmış. Ondan başkası bakamayacakmış, ameliyatın bile benim yüzümü düzeltemeyeceğini söylüyor. O zaman hiç kimse bana üzülmesin. Ben şu anda hayattayım, bana o zaman kimse yardım eli uzatmasın. Yardım etmek isteyen insanlar varsa şu anda yardım etsinler."

Uyarlar'a talebi üzerine polis tarafından panik butonu verildi. Sanığa da elektronik kelepçe takıldı.