Darıca Millet Bahçesi'nde Yangın

Darıca Millet Bahçesi'nde Yangın
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Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki millet bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan millet bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Darıca Millet Bahçesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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