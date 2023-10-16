Darıca'da Yolda Yürüyen Şahıs Tabancayla Vuruldu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yolda yürüyen bir şahıs, kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından bacağından tabancayla vurularak yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yolda yürürken bacağından vuruldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yolda yürüyen şahıs, kimliği belirsiz şüpheli tarafından bacağından tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Servet Sokak'ta meydana geldi. Yolda yürüyen D.Ö., henüz bilinmeyen nedenle bir kişi tarafından bacağından vuruldu. D.Ö., kanlar içinde yere yığılırken şüpheli şahıs ise kayıplara karıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.