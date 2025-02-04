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Darıca'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Bin Gram Bonzai Ele Geçirildi

Darıca'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Bin Gram Bonzai Ele Geçirildi
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bir evde 4 bin gram bonzai, hassas terazi ve suçtan elde edilen 2 bin 300 TL para ele geçirildi. Adli işlem başlatılan bir şüpheli bulunuyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 4 bin gram bonzai, hassas terazi ve 2 bin 300 TL suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde suçları ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde, dün Darıca ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 4 bin gram bonzai, hassas terazi ve 2 bin 300 TL suçtan elde edilen para ele geçirildi. Olaya ilişkin bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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