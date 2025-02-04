Darıca'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Bin Gram Bonzai Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 4 bin gram bonzai, hassas terazi ve 2 bin 300 TL suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde suçları ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde, dün Darıca ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 4 bin gram bonzai, hassas terazi ve 2 bin 300 TL suçtan elde edilen para ele geçirildi. Olaya ilişkin bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ