Darıca'da Ticari Araçlar Çarpıştı: 6 Yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki ticari araç çarpıştı, bir araç takla attı ve kazada 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 21.40 sıralarında Darıca İstasyon kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 41 U 0232 plakalı ticari araç ile 41 AAT 668 plakalı panelvan çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan birisi takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan araçta bulunan 1'i çocuk 4 kişi ile diğer araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
