Darıca'da silahlı kavga: 1 yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Bayramoğlu Mahallesi Burak Reis Caddesi'nde D.A. ile henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda D.A. kalçasından silahla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.